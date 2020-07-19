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tarihe geçti!

'de şampiyonluğa ulaşan Medipol 'de tarihe geçti. Yıldız futbolcu, Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 00:22 Son Güncelleme: 20.7.2020 00:34 ABONE OL
Mehmet Topal tarihe geçti!

Süper Lig 2019-2020 sezonunda mutlu sona Başakşehir ulaşırken, bu şampiyonluk Türk futbolunda birçok ilkin yaşanmasına neden oldu.

Başakşehir tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşırken, Mehmet Topal da kazandığı bu şampiyonlukla birlikte adını tarihe yazdırdı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.

Mehmet Topal daha önce 2007/2008'de Galatasaray'da, 2013/2014'te de Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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Mehmet Topal tarihe geçti!
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