Mehmet Topal tarihe geçti!

Süper Lig 2019-2020 sezonunda mutlu sona Başakşehir ulaşırken, bu şampiyonluk Türk futbolunda birçok ilkin yaşanmasına neden oldu.

Başakşehir tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşırken, Mehmet Topal da kazandığı bu şampiyonlukla birlikte adını tarihe yazdırdı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.

Mehmet Topal daha önce 2007/2008'de Galatasaray'da, 2013/2014'te de Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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