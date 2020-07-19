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Milli yıldız 'ye! Böyle duyuruldu

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , gözünü milli yıldıza dikti. Hücumda alternatif yaratmak isteyen Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesini Almanlar da duyurdu. İşte sarı-lacivertlilerin gündemindeki o yıldız ve detaylar...

Giriş Tarihi: 19.7.2020 09:58 Son Güncelleme: 19.7.2020 10:03 ABONE OL
Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Böyle duyuruldu

'in 33. haftasında 'a konuk olacak , bir yandan bu mücadele için çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Böyle duyuruldu

Son 6 sezonda herhangi bir kupa alma başarısı gösteremeyen sarı lacivertli kulüp, gelecek sezon şampiyon olmak ve 4. yıldızı takmak istiyor.

Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Böyle duyuruldu

Bu bağlamda çalışmalarını yürüten , 'nin yabancı kuralının ardından Türk yıldızlara yönelmeye başladı.

Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Böyle duyuruldu

Max Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından yeni bir 10 numara arayışında olan 'nin, rotasını 'ya çevirdiği yazıldı.

Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Böyle duyuruldu

Bild gazetesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı ve Fotomaç'ın derlediği haber şu şekilde;

Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Böyle duyuruldu

"'nin dev kulübü 'nin, Wolfsburg'da forma giyen ile görüşmesi yaptığı söyleniyor.

Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Böyle duyuruldu

, kısa süre önce 'nın temsilcileriyle bir araya geldi. Ayrıca , Yunus'un şu anki form durumunu detaylı bir şekilde araştırıyor.

Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Böyle duyuruldu

RESMİ TEKLİF HENÜZ GİTMEDİ
, şu anda sadece oyuncu ve temsilcileriyle görüşüyor. Wolfsburg'a ulaşmış bir resmi teklif yok.

Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Böyle duyuruldu

TEK SORUN MAAŞI
'nin harekatındaki tek sorunu maaşı. , Yunus'un şu anda kazandığı maaşı (4.5 milyon euro) ödeyemeyeceğini söyledi.

Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Böyle duyuruldu

Öte yandan kariyerinde bir değişiklik istiyorsa, bazı konularda geri adım atmak zorunda kalacak (maaş gibi). Wolfsburg'un bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor."

Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Böyle duyuruldu
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Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Böyle duyuruldu
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