Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Böyle duyuruldu

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, bir yandan bu mücadele için çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da transfer için hummalı bir çalışma yürütüyor.
Son 6 sezonda herhangi bir kupa alma başarısı gösteremeyen sarı lacivertli kulüp, gelecek sezon şampiyon olmak ve 4. yıldızı takmak istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, TFF'nin yabancı kuralının ardından Türk yıldızlara yönelmeye başladı.
Max Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından yeni bir 10 numara arayışında olan Fenerbahçe'nin, rotasını Almanya'ya çevirdiği yazıldı.
Bild gazetesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı ve Fotomaç'ın derlediği haber şu şekilde;
"Türkiye'nin dev kulübü Fenerbahçe'nin, Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı ile transfer görüşmesi yaptığı söyleniyor.
Fenerbahçe, kısa süre önce Yunus Mallı'nın temsilcileriyle bir araya geldi. Ayrıca sarı lacivertliler, Yunus'un şu anki form durumunu detaylı bir şekilde araştırıyor.
RESMİ TEKLİF HENÜZ GİTMEDİ
Fenerbahçe, şu anda sadece oyuncu ve temsilcileriyle görüşüyor. Wolfsburg'a ulaşmış bir resmi teklif yok.
TEK SORUN MAAŞI
Fenerbahçe'nin Yunus Mallı harekatındaki tek sorunu maaşı. Sarı lacivertliler, Yunus'un şu anda kazandığı maaşı (4.5 milyon euro) ödeyemeyeceğini söyledi.
Öte yandan Yunus Mallı kariyerinde bir değişiklik istiyorsa, bazı konularda geri adım atmak zorunda kalacak (maaş gibi). Wolfsburg'un bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor."