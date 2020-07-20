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'a müjde! Maicon'un bonservisini alacak

'a Brezilyalı Maicon'dan iyi haber geldi. ekiplerinden 'da kiralık olarak forma giyen oyuncunun satışı için yapılan ilk görüşmeler olumsuz geçmişti. Ancak Al Nasr'ın, sarı-kırmızılı takımın istediği bonservis bedelini ödemeye ikna olduğu ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 18:25 Son Güncelleme: 20.7.2020 18:25 ABONE OL
Galatasaray'a müjde! Al Nasr Maicon'un bonservisini alacak

Galatasaray ile Al Nasr arasındaki Maicon krizi çözüme kavuşuyor. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Al Nasr'lı yetkililer, sarı kırmızılıları ikna etmeye yakın.

BONSERVİSİNİ ALACAKLAR
Daha önce Galatasaray'ın istediği 3 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye yanaşmayan ve adeta rest çeken Al Nasr, sarı kırmızılı yetkililerle yeniden masaya oturdu.

Galatasaray ile Al Nasr arasındaki görüşmelerin sonunda, Brezilyalı oyuncunun bonservisinin alınacağı ifade edildi.

Öte yandan Maicon'un performansından övgüyle bahseden Suudi basını, yıldız savunmacının kulübe geldiği günden bu yana başarılı bir grafik çizdiğini yazdı. (Fotomaç)

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Galatasaray'a müjde! Al Nasr Maicon'un bonservisini alacak
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