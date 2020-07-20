Galatasaray'da revizyon zamanı

Son iki sezonu şampiyonlukla kapatan G.Saray, bu yıl ise zirvenin uzağında kaldı. Bekleneni veremeyen isimler ile yolun sonuna gelen Fatih Terim, düğmeye bastı. Aslan, yeni sezonda kadrosunu yenileyecek.

1- MUSLERA,Marcao, Luyindama ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Marcelo Saracchi ile ücretini 1 milyon Euro'ya indirmesi halinde Donk takımda kalacak.

2- SÖZLEŞMES, biten Mariano, Yuto Nagatomo ile kiralık olan Seri, Lemina ve Andone gidiyor.

3- FALCAO, Belhanda, Feghouli, Diagne ve Babel satış listesine koyuldu.

4- MAICON'UN Al-Nasr'a satılması için iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

5- SEKİDIKA ve Ozornwafor ilk 11 garantisi aldıkları takımlara kiralanacak.

6- LİNNES kulüp bulursa gitmesine izin verilecek. Olympiakos'la sözleşmesi biten sağ bek Omar Elabdellaoui bedelsiz G.Saray'a gelecek.



Çetin de veda ediyor

2009'DA tercüman olarak girdiği G.Saray'da idari menajer yardımcılığına yükselen Mert Çetin'e ünlü menajer Ahmet Bulut teklifte bulundu. İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan Çetin, yabancı oyuncuların kulübe uyum sağlamasında büyük rol sahibiydi. Çetin'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.



Kart canavarı Marcao

BU sezon 38 maçta forma giyen Marcao, gördüğü kartlarla öne çıktı... 15 sarı, 1 kez de kırmızı kart gören Brezilyalı defans oyuncu takımının da en hırçın ismi durumunda. Marcao, ligde toplamda 3 maçta gördüğü kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü.