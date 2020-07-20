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Sörloth'a talip!

'da gösterdiği performansla parmak ısırtan , son oynanan maçında da 2 gol atarak gol krallığı yarışında zirveye çıkmıştı. Norveçli için birçok takım talip olurken, dev bir bedeli gözden çıkardı.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 14:52 ABONE OL
Sörloth'a Napoli talip!

Trabzonspor sezon başında Alexander Sörloth'u 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralayarak büyük bir transfer başarısına imza atmıştı. Bordo-mavili ekiple bu sezon harikalar yaratan Sörloth, gösterdiği üstün performans sonrası Avrupa'nın önde gelen ekiplerini de peşine takmıştı.

SON TALİP ÇİZME'DEN!

Norveçli golcü için son olarak Ada basınından flaş bir iddia geldi. Daily Mail'in haberine göre Napoli, 24 yaşındaki futbolcunun transferini bitirebilmek adına girişimlere başladı.

Haberin detayarına göre İtalyan ekibi, Alexander Sörloth için 22 milyon pound'u (24 milyon euro) gözden çıkardı. Öte yandan Wolfsburg ve Fiorentina'nın da bu transfer için devrede olduğu ifade edildi.

OPSİYON OTOMATİK DEVREYE GİRECEK

Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alexander Sörloth'un önümüzdeki sezon resmi maçların %50'sinde forma giymesi durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.

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Sörloth'a Napoli talip!
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