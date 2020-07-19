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: Camiadan ve taraftardan özür diliyoruz

'in 33. haftasında sahasında Konyaspo'a mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan , " şampiyon olamadığımız için bütün camiadan, taraftarlardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 00:44 ABONE OL
Hüseyin Çimşir: Camiadan ve taraftardan özür diliyoruz

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, şampiyonluk hedefini gerçekleştirmediklerini belirterek taraftarlardan özür diledi.

Oyuncuların isteği, arzusundan memnun olduğunu belirten Hüseyin Çimşir, "Öncelikle şampiyon olamadığımız için bütün camiadan, taraftarlardan özür diliyoruz. Ligde 3-4 haftadır en olumlu oyunu oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncularımızın isteği arzusu coşkusu iyiydi. Maçın gidişatına bakıldığı zaman kazanmaya yakın taraf bizdik. İyi oynadığımız düşünüyorum ama maalesef bu seviyede eğer bireysel hatalara çözüm bulamazsanız, bu kadar bireysel hatalar yaparsanız sonuçta 3-1 öne geçtiğiniz maçı kazanamıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Genel itibarıyla bakıldığında oyuncuların isteği arzusu, oyun coşkusundan memnunum. Dediğim gibi bu seviyede bireysel hatalar yaparsanız maç kazanamazsınız" dedi.

Trabzonspor 3-4 Konyaspor | MAÇ SONUCU

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Hüseyin Çimşir: Camiadan ve taraftardan özür diliyoruz
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