CANLI İZLE | Turgutluspor - Esenler Erok Spor

TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı A Spor'da yaşanıyor.
Saat 20.00'de başlayan Derincespor - Karşıyaka karşılaşmasında finale yükselen takım 1-0'lık sonuçla İzmir temsilcisi Karşıyaka oldu.
Gecenin ikinci maçında ise Turgutluspor ile Esenler Erok Spor karşılaşıyor. Zorlu müsabakayı kazanan ekip, finalde Karşıyaka'nn rakibi olacak.
A Spor'dan yayınlanan karşılaşma saat 22.00'de başladı ve maçta Turgut Doman düdük çalıyor.
İLK 11'LER...
Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Samet, Abdülkadir, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Emre, Ergun.
Esenler Erokspor: İsmet, Gökcan, Hüseyin, Erol, Halil, Efe Can, Abdurrahman, Umut, Emre Şahin, Şahin, Alper.