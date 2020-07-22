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CANLI İZLE | Turgutluspor -

3. Lig 2. Grup Play-OFF Yarı Final mücadelesinde Turgutluspor ile karşı karşıya geliyor. Calista Sports Center'da oynanan zorlu mücadeleyi hakem yönetiyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan müsabakayı kazanan takım finalde Karşıyaka'nın rakibi olacak.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 21:59 Son Güncelleme: 22.7.2020 22:01 ABONE OL
CANLI İZLE | Turgutluspor - Esenler Erok Spor

TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı A Spor'da yaşanıyor.

Saat 20.00'de başlayan Derincespor - Karşıyaka karşılaşmasında finale yükselen takım 1-0'lık sonuçla İzmir temsilcisi Karşıyaka oldu.

Gecenin ikinci maçında ise Turgutluspor ile Esenler Erok Spor karşılaşıyor. Zorlu müsabakayı kazanan ekip, finalde Karşıyaka'nn rakibi olacak.

A Spor'dan yayınlanan karşılaşma saat 22.00'de başladı ve maçta Turgut Doman düdük çalıyor.

İLK 11'LER...

Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Samet, Abdülkadir, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Emre, Ergun.

Esenler Erokspor: İsmet, Gökcan, Hüseyin, Erol, Halil, Efe Can, Abdurrahman, Umut, Emre Şahin, Şahin, Alper.

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CANLI İZLE | Turgutluspor - Esenler Erok Spor
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