Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin transferine FIFA engeli

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Max Kruse'nin Alman kulüplerine transferi FIFA engeline takıldı.

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesi nedeniyle FIFA'da davanın belirsizliği nedeniyle Werder Bremen ile Union Berlin geri adım attı. Werder Bremen'e geri döneceği konuşulan tecrübeli futbolcunnu transferi Fenerbahçe ile olan FIFA'lık durumu nedeniyle belirsiz hale geldi.

RİSK ALMAK İSTEMİYORLAR

Werder Bremen ve Union Berlin, Max Kruse'yi transfer etmek istese de iki kulüp oyuncunun Fenerbahçe ile olan FIFA'lık durumu nedeniyle şu aşamada risk almak istemiyor. Bild'in haberine göre, Kruse'yi transfer edecek olan kulübün ek ödeme, yani bonservis bedeli ödeyebilme ihtimalinden dolayı iki kulüp FIFA'daki dava sonuçlanmadan önce risk almak istemiyor.

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