Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...

Geçtiğimiz sezon küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle bir çıkış yakalamış ve ligi 6. sırada tamamlamıştı.
Bu sezona şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olarak başlayan, Gazişehir ve Başakşehir maçlarını kazanan Trabzonspor karşısında ise oynadığı oyunla herkesi büyüleyen Fenerbahçe, ikinci yarıda çöküşe geçmişti.
Ligin ikinci yarısında oynanan Başakşehir mücadelesinin ardından herkesin şampiyonluk favorisi olan Fenerbahçe, Trabzonspor mağlubiyeti ile bir anda alt sıralara doğru gerilemeye başlamıştı.
Alanyaspor beraberliği, Ankaragücü ve Kadıköy'de alınan Galatasaray mağlubiyetlerinin ardından Antalyaspor'a puan kaybedilmesi, teknik direktör Ersun Yanal'ın sonunu getirmişti.
İstifa eden Ersun Yanal'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında oynanan Trabzonspor karşısında da sahaya çıkaran Fenerbahçe Yönetimi, herkesi şoke etmişti. Kanarya, o maçtan da 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Fenerbahçe, Yanal'dan oluşan boşluğu 3 ay dolduramazken Tahir Karapınar idareten göreve gelmiş, gelecek sezon içinse Erol Bulut ile anlaşıldığı iddia edilmişti.
ŞAMPİYON HOCAYA KANCA!
Ersun Yanal'ın ayrıldığı mart ayından bu yana hoca arayan Fenerbahçe, son şampiyon Okan Buruk'a kanca attı. Başakşehir ile ligde mutlu sona ulaşan genç teknik adamı takımın başına getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, dört koldan seferber oldu.
Gelecek sezon Kanarya'da sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu'nun aynı takımlarda forma giydiği yakın arkadaşı Okan Buruk'la sürekli iletişim kurduğu belirtiliyor.
KISA SÜREDE NETLEŞECEK
Emre Belözoğlu, 46 yaşındaki hocanın sarı-lacivertlilere gelmesi konusunda büyük çaba sarfederken, camianın da Buruk'a sıcak bakması yönetimin elini güçlendiriyor.
Emre Belözoğlu'na Okan Buruk'la yapılacak görüşmelerde tam yetki veren yönetim, ligin tamamlanmasıyla birlikte anlaşma sağlanmasını istiyor.
Başakşehir'e tarihinde ilk şampiyonluğu yaşatan hoca olan Buruk'un kendisinde ısrarcı olan Fenerbahçe'ye, "Evet" demesi bekleniyor.
6 TAKIM ÇALIŞTIRDI
Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor ile başlayan Okan Buruk, daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar, Çaykur Rize ve Başakşehir'i çalıştırdı. (Fotomaç)