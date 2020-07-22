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'den flaş kararı! denirken...

Hayal kırıklıklarıyla geçen iki sezonun ardından gözünü gelecek yıla çeviren 'de hedef şampiyonluk. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken, konusunda herkesi şoke edecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:25 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:26 ABONE OL
Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...

Geçtiğimiz sezon küme düşme hattına kadar gerileyen , 'ın takımın başına gelmesiyle bir çıkış yakalamış ve ligi 6. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...

Bu sezona şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olarak başlayan, Gazişehir ve maçlarını kazanan karşısında ise oynadığı oyunla herkesi büyüleyen , ikinci yarıda çöküşe geçmişti.

Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...

Ligin ikinci yarısında oynanan mücadelesinin ardından herkesin şampiyonluk favorisi olan , mağlubiyeti ile bir anda alt sıralara doğru gerilemeye başlamıştı.

Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...

Alanyaspor beraberliği, Ankaragücü ve 'de alınan mağlubiyetlerinin ardından Antalyaspor'a puan kaybedilmesi, 'ın sonunu getirmişti.

Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...

İstifa eden 'nda yarı final ilk maçında oynanan karşısında da sahaya çıkaran Yönetimi, herkesi şoke etmişti. Kanarya, o maçtan da 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...

, Yanal'dan oluşan boşluğu 3 ay dolduramazken idareten göreve gelmiş, gelecek sezon içinse ile anlaşıldığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...

Ancak son yaşanan gelişmelere göre sürpriz bir isme kanca attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...

ŞAMPİYON HOCAYA KANCA!

'ın ayrıldığı mart ayından bu yana hoca arayan , son şampiyon 'a kanca attı. ile ligde mutlu sona ulaşan genç teknik adamı takımın başına getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, dört koldan seferber oldu.

Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...

Gelecek sezon Kanarya'da sportif direktörlük görevine getirilecek olan 'nun aynı takımlarda forma giydiği yakın arkadaşı 'la sürekli iletişim kurduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...

KISA SÜREDE NETLEŞECEK

, 46 yaşındaki hocanın sarı-lacivertlilere gelmesi konusunda büyük çaba sarfederken, camianın da Buruk'a sıcak bakması yönetimin elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...

'na 'la yapılacak görüşmelerde tam yetki veren yönetim, ligin tamamlanmasıyla birlikte anlaşma sağlanmasını istiyor.

Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...

'e tarihinde ilk şampiyonluğu yaşatan hoca olan Buruk'un kendisinde ısrarcı olan 'ye, "Evet" demesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...

6 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Teknik direktörlük kariyerine ile başlayan , daha sonra sırasıyla , , , Akhisar, ve 'i çalıştırdı. (Fotomaç)

Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...
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Fenerbahçe'den flaş teknik direktör kararı! Erol Bulut denirken...
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