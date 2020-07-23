Pazarspor 2-1 Nevşehir Belediyespor | MAÇ SONUCU

Pazarspor Nevşehir Belediyespor, TFF 3. Lig Play - Off yarı final maçında karşı karşıya geldiler.
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ve Murat Erdoğan'ın yönettiği karşılaşma Pazarspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Pazarspor'a galibiyeti getiren golleri Mehmet Aytemiz ve Hüseyin Eray Karataş kaydetti. Nevşehir Belediyespor'un tek sayısı ise Yasin Dülger'den geldi.
NEVŞEHİR 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 44'üncü dakikasında Nevşehir Belediyespor'da İlker Günaslan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
FİNALİN ADI PAZARSPOR-SOMASPOR
TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Nevşehir Belediyespor'u 2-1'lik skorla yenen Pazarspor ile, Muğlaspor'u 2-0'lık skorla deviren Somaspor arasında oynanacak.