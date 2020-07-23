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Pazarspor 2-1 | MAÇ SONUCU

3. Lig 3. Grup play-off yarı final mücadelesinde Pazarspor ile karşı karşıya geldi. Pazarspor zorlu karşılaşmada rakibini 2-1'lik skorla yendi ve finalde Somaspor'un rakibi oldu.

Giriş Tarihi: 23.7.2020 21:59 Son Güncelleme: 24.7.2020 00:08 ABONE OL
Pazarspor 2-1 Nevşehir Belediyespor | MAÇ SONUCU

Pazarspor Nevşehir Belediyespor, TFF 3. Lig Play - Off yarı final maçında karşı karşıya geldiler.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ve Murat Erdoğan'ın yönettiği karşılaşma Pazarspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Pazarspor'a galibiyeti getiren golleri Mehmet Aytemiz ve Hüseyin Eray Karataş kaydetti. Nevşehir Belediyespor'un tek sayısı ise Yasin Dülger'den geldi.

NEVŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 44'üncü dakikasında Nevşehir Belediyespor'da İlker Günaslan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

FİNALİN ADI PAZARSPOR-SOMASPOR

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Nevşehir Belediyespor'u 2-1'lik skorla yenen Pazarspor ile, Muğlaspor'u 2-0'lık skorla deviren Somaspor arasında oynanacak.

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Pazarspor 2-1 Nevşehir Belediyespor | MAÇ SONUCU
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