GOL l Pazarspor 2 - 1 Nevşehir Belediyespor
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Burak Yılmaz Lille'e transfer oldu! İşte alacağı ücret 24.07.2020 | 00:53
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GOL l Pazarspor 1 - 0 Nevşehir Belediyespor 24.07.2020 | 00:21
00:50
GOL l Pazarspor 1 - 1 Nevşehir Belediyespor 24.07.2020 | 00:11
00:51
GOL l Pazarspor 2 - 1 Nevşehir Belediyespor 24.07.2020 | 00:10
01:04
GOL | Somaspor 2-0 Muğlaspor 23.07.2020 | 23:05
01:08
GOL | Somaspor 1-0 Muğlaspor 23.07.2020 | 21:54
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Trabzonspor'da öncelik Abdullah Avcı 23.07.2020 | 17:56
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Trabzonspor'un son 9 sezonluk başarı hesabı 23.07.2020 | 17:56
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Kerem Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı 23.07.2020 | 17:55
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Nevzat Dindar: Belhanda ve Feghouli ile yollar mucize olmazsa ayrılacak 23.07.2020 | 17:55
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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza 23.07.2020 | 17:55
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Fenerbahçe'de gözler yeni haftada 23.07.2020 | 17:55
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Ahmet Nur Çebi: Zaman verilirse Beşiktaş'ı uçururum 23.07.2020 | 17:54
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Beşiktaş Belçikalı yıldız Anas Tahiri için teklif yaptı 23.07.2020 | 17:44
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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da! 23.07.2020 | 17:35
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Spor camiasından 'Kadına Şiddete Hayır' mesajları 23.07.2020 | 16:54
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Nevzat Dindar: Belhanda ve Feghouli ile yollar ayrılacak 23.07.2020 | 14:57
90+6' Eray Karataş