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'ın kamp kadrosu belli oldu!

, 'in 34. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. , kamp kadrosuna 17 futbolcu dahil etti.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 14:07 Son Güncelleme: 24.7.2020 14:30 ABONE OL
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği kamp kadrosu belli oldu!

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı kadrosuna dahil ettiği 17 futbolcu şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba, Elneny, N'Koudou, Necip Uysal, Vida, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Yılmaz, Gökhan Gönül ve Diaby."

İşte kadroda yer alan isimler

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Beşiktaş'ın Gençlerbirliği kamp kadrosu belli oldu!
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