Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da! İşte anlaşma şartları

Geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini fesheden Oğulcan Çağlayan Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar 24 yaşındakş yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşma sağladı

GALATASARAY'A TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Bir dönem Galatasaray altyapısında idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan'ın yetiştirme bedeli fazla bulunduğu için transferi gerçekleşmemişti.

Yıldız futbolcu 17 yaşındayken yaptığı paylaşımlarda Galatasaray'ın hayallerini süslediğini söylemişti.

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