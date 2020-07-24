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Oğulcan Çağlayan 'da! İşte anlaşma şartları

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren OğulcanÇağlayan transferinde mutlu sona ulaştı. Cimbom yıldız fubolcu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 01:26 Son Güncelleme: 25.7.2020 01:34 ABONE OL
Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da! İşte anlaşma şartları

Geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini fesheden Oğulcan Çağlayan Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar 24 yaşındakş yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşma sağladı

GALATASARAY'A TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Bir dönem Galatasaray altyapısında idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan'ın yetiştirme bedeli fazla bulunduğu için transferi gerçekleşmemişti.

Yıldız futbolcu 17 yaşındayken yaptığı paylaşımlarda Galatasaray'ın hayallerini süslediğini söylemişti.

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Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da! İşte anlaşma şartları
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