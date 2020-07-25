Galatasaray'dan bomba transferler! 4 milli yıldız imza atıyor

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş transferlere imza atmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı yönetim ve Fatih Terim arasında gerçekleştirilen transfer toplantısının ardından harekete geçen Galatasaray, 4 milli yıldızı kadrosuna katacak.

TRT Spor'un haberine göre, bonservisi elinde olan Arda Turan yuvaya geri dönüyor. Çek ekibi Sparta Prag'dan ayrılan Semih Kaya'nın yanı sıra Emre Çolak da yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Öte yandan TRT Spor'da yer alan haberde, Beşiktaş'tan ayrılacak olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaşamadı. Milli sol bekin de Galatasaray'a yakın olduğu ifade edildi.

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