Giuliano'dan flaş açıklama! Fenerbahçe...

Adı Fenerbahçe ile anılan sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Giuliano, flaş açıklamalarda bulundu. Parası ödenmediği için serbest kalacağı ve Fenerbahçe'ye bedelsiz geleceği söylenen Brezilyalı yıldız, bu iddiaları yalanladı.

Giuliano yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Kulübüm alacaklarımı ödedi, pandemi dolayısıyla sadece yüzde 15 indirime gittik. Kulübümün bana borcu yok. Serbest kalma durumu yok. Fenerbahçe'den kimseyle görüşmedim" (A Spor)

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