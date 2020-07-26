Caner Erkin Galatasaray’da

Sarı-kırmızılı kulüp, lige noktayı koyar koymaz transfer harekâtına başladı. Yabancı kontenjanının azalması ile birlikte yerli takviyesi için kolları sıvayan Galatasaray, eski oyuncusu Caner Erkin ile her konuda anlaşmaya vardı.53 kez A Milli Takım forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe ile 213 maça çıkıp ardından da 122 karşılaşmada forma giyeceği Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Bonservisi elinde olan Caner Erkin'in ardından yerli oyuncu transferinde Emre Çolak adı da gündemde.Kontratı sona eren ve serbest kalan Mariano ülkesinin yolunu tuttu… Atletico Mineiro Futbol Direktörü Alexandre Mattos, deneyimli oyuncu ile anlaştıklarını açıklarken Mariano'nun, teknik direktör Sampaoli'nin oyun fikrine uygun isim olduğunu da vurguladı.Southampton'dan kiralanan Mario Lemina dün sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşırken "Bu hikâye burada bitmedi" diyerek de kafaları karıştırdı.2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında şampiyonluk ya da Türkiye Kupası sevinci yaşayan G.Saray bu periyotta sadece Tudor yönetiminde tamamlanan 2017 yılını boş geçmişti. Aslan, 2020'yi de kupasız bitirdi.