Bursa'da şok kriz sürüyor! "Döverler diye..."

KEREM CAN AKYÜZ: SABOTE EDİLDİK

Kerem Can Akyüz de, "8-9 ay para alamayan takımlarda oyuncular antrenmanı boykot eder, biz yapmadık. Çünkü bizim bir davamız vardı. Bir yola çıkılıyorsa, yarı yolda bırakamazsın. Sabote edildik" ifadelerini kullandı. Kerem Can ayrıca dün ayrıldığını açıklarken, "Bu formayı giymekten ve böyle karakterli oyuncular (bir kişi hariç) ile savaşmaktan gurur duydum" dedi.