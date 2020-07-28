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'da şok kriz sürüyor! "Döverler diye..."

hayallerine veda eden 5. şampiyon 'da, şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'a 4-1 yenilen yeşik-beyazlılarda, maçtan önceki gece kampta şoke eden olayların yaşandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 10:09 Son Güncelleme: 28.7.2020 10:12 ABONE OL
Bursa'da şok kriz sürüyor! Döverler diye...

1. Lig play-off yarı final rövanşında önceki gün 'a 4-1 yenilerek hayallerine veda eden 'da karşılaşma öncesi büyük bir krizin yaşandığı ortaya çıktı.

Bursa'da şok kriz sürüyor! Döverler diye...

, şaşkınlık yaratan olayı futbolculardan 'in maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama ile öğrendi.

Bursa'da şok kriz sürüyor! Döverler diye...

Sorunlarla maça çıktıklarını belirten Anıl, "İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. oynamadığı için gece saat 12.30'da kampı terk etti. Onun arkasından 2'ye 3'e kadar bunun tartışmaları oldu. Sabah da özel uçakla buraya geldik. Bunu ihanet olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa'da şok kriz sürüyor! Döverler diye...

KEREM CAN AKYÜZ: SABOTE EDİLDİK

Akyüz de, "8-9 ay para alamayan takımlarda oyuncular antrenmanı boykot eder, biz yapmadık. Çünkü bizim bir davamız vardı. Bir yola çıkılıyorsa, yarı yolda bırakamazsın. Sabote edildik" ifadelerini kullandı. Kerem Can ayrıca dün ayrıldığını açıklarken, "Bu formayı giymekten ve böyle karakterli oyuncular (bir kişi hariç) ile savaşmaktan gurur duydum" dedi.

Bursa'da şok kriz sürüyor! Döverler diye...

Anıl ve 'ın sözleri gündeme bomba gibi düşerken, Instagram'dan cevap yazıp, "Allah biliyor gerçeği, kimin egoları, fitneleri, basiretsizliğini. Keşke konuştuğunuz kadar icraat yapsaydınız. Günahınızı benden çıkarın şimdilik. Omuzlarım geniş o yükü de kaldırırım. İsmimi telaffuz edip beni günah keçisi ilan etmeye çalışan herkese karşı hukuki haklarımı savunacağım" dedi.

Bursa'da şok kriz sürüyor! Döverler diye...

ÖZER EŞYALARINI, NARGİLESİNİ ALIP GİTMİŞ

Başkan 'ı arayıp, olayları değerlendirmesini istedik. Özer'in maçında yedek kalacağını anlayınca saat 20.00 sularında kendisini telefonla aradığını söyleyen Mestan, "Kendisine, 'Sakin ol. Bak de 6 haftadır yedek. seni ikinci yarıda oyuna alır' dedim.

Bursa'da şok kriz sürüyor! Döverler diye...

Eşyalarını nargilesini alıp gitmiş. Gece saat 24.00'te dönmüş. Kulüp doktorunu kaldırıp cep telefonundan fotoğraf çekmiş, 02.00'ye kadar diğer oyuncuları uyutmamış. Onlara, 'Ben yıldızım.' vs. laflar edip yatmış.

Bursa'da şok kriz sürüyor! Döverler diye...

Sabah ise otobüse binmiş. da 'Bu, oyuncuları sabaha kadar uyutmamış. Futbolcular bunu otobüste döver, böyle bir sorumluluk alamam' diyerek kafileden ayrılmasını istemiş.

Bursa'da şok kriz sürüyor! Döverler diye...

Özer bu sezon takımlarıyla 4 maç yaptık, hepsinde de sorunlu" diye konuştu. (Hürriyet)

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Bursa'da şok kriz sürüyor! "Döverler diye..."
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