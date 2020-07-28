Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Younes Belhanda şoku!

'da Younes şoku!

'da transferde tüm gözler satılacak oyunculara çevrilmişti. Sarı-kırmızılılarda yüksek bonservis geliri beklenen isimlerden ile ilgili şoke eden bir durum yaşandı. Faslı futbolcu için hiçbir teklif gelmedi.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 15:34 ABONE OL
Galatasaray'da Younes Belhanda şoku!

Bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda için özellikle Arap takımlarından transfer tekliflerinin olduğu ifade edilmişti. Belhanda için herhangi bir yerden teklif gelmediği, Faslı futbolcunun menajeri ile sarı-kırmızılı yönetimin de transfer konusunda görüşme halinde bulunduğu belirtildi.

Belhanda, Süper Lig'de 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 33 resmi müsabakada görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Younes Belhanda, 2017 yılında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından 8 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Younes Belhanda şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA