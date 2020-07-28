Son dakika transfer haberleri: İrfan Can Kahveci'den flaş transfer itirafı! Fenerbahçe...

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir, bu akşam Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen törenle kupasına kavuştu.
Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kutlamalarının ardından turuncu lacivertli ekibin önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgisinin olduğu milli yıldız, transferine dair flaş bir itirafta bulundu.
Şampiyonluğun rüya gibi olduğunu dile getiren İrfan Can Kahveci, "Bugün maçtan önce ağabeylerimle soyunma odasında konuşurken, 'Bugün biri beni uyandırsa, bir haftadır uykudasın dese herhalde çok sinirlenirdim' dedim. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Gurur duyuyorum takım arkadaşlarımla" dedi.
"Şu an bizim Avrupa maçlarımız var, onlara konsantreyim. Hiç konuşmadık bunları. İnşallah bu maçlar bittikten sonra başkanımızla otururuz ve teklifler varsa ona göre konuşuruz.