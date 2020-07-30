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Karius'tan 'a kötü haber!

Corona virüsü nedeniyle 'e verilen arada ile yollarını ayıran 'tan kötü haber geldi. , Alman kaleciyi haklı buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.7.2020 15:59 Son Güncelleme: 30.7.2020 16:02 ABONE OL
Karius'tan Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ta bir süre önce corona virüsü sebebiyle lige verilen arada, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Alman kaleci Loris Karius'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Fatih Doğan'ın paylaştığı bilgilere göre UEFA, Beşiktaş'ı haksız buldu. Siyah-beyazlılar Karius'un alacakları tahsil edecek. Kulübe bununla ilgili yazı gönderildiği de ifade edildi.

Beşiktaş'a iki sezon önce Liverpool'dan kiralanan Alman kaleci, gösterdiği performansla taraftarlar tarafından oldukça eleştirilmişti.

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Karius'tan Beşiktaş'a kötü haber!
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