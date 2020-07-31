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Welinton ile anlaşma sağladı!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren , N'Skala'nın ardından 'da forma giyen Welinton ile de anlaşma sağladı. Siyah beyazlılar bu karşılığında 'u bonservisiyle Alanyaspor'a verdi. , Welinton'a 850 bin Euro yıllık ücret ödenecek ve oyuncu 10 Ağustos’ta yeni sezon hazırlıkları için Ümraniye’de olacak.

Giriş Tarihi: 31.7.2020 23:21 Son Güncelleme: 31.7.2020 23:22 ABONE OL
Beşiktaş Welinton ile anlaşma sağladı!

Daha önce N'Skala ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, Alanyaspor'da forma giyen Welinton transferinde de mutlu sona ulaştı.

TRTSpor'un haberine göre Beşiktaş'ın Welinton'un transferi karşılığında geçen sezonu Sivasspor'da geçiren Fatih Aksoy'u bonservisiyle göndererek imzaları atma aşamasına geldiği iddia edildi.

YILLIK 850 BİN EURO KAZANACAK

Öte yandan Welinton ile 3 yıllığına anlaşan Beşiktaş tecrübeli oyuncuya ise yıllık 850 bin euro ödeyecek.

31 yaşındaki Welinton Souza Silva, Alanyaspor formasıyla bu sezon 27 maçta forma giymiş ve 3 gol kaydetmişti. Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren Fatih Aksoy 30 maçta forma giymişti.

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Beşiktaş Welinton ile anlaşma sağladı!
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