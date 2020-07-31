Beşiktaş Welinton ile anlaşma sağladı!

Daha önce N'Skala ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, Alanyaspor'da forma giyen Welinton transferinde de mutlu sona ulaştı.
TRTSpor'un haberine göre Beşiktaş'ın Welinton'un transferi karşılığında geçen sezonu Sivasspor'da geçiren Fatih Aksoy'u bonservisiyle göndererek imzaları atma aşamasına geldiği iddia edildi.
YILLIK 850 BİN EURO KAZANACAK
Öte yandan Welinton ile 3 yıllığına anlaşan Beşiktaş tecrübeli oyuncuya ise yıllık 850 bin euro ödeyecek.
31 yaşındaki Welinton Souza Silva, Alanyaspor formasıyla bu sezon 27 maçta forma giymiş ve 3 gol kaydetmişti. Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren Fatih Aksoy 30 maçta forma giymişti.Shakhtar Donetsk Wellington Nem'i gözden çıkardı! Beşiktaş...