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Başkanı ’den transfere izin çıktı. Görüşmelere bayram için ara verilirken oyuncusunu arayan Sepil, “’den gelen teklifi değerlendirmek istiyoruz. Seni daha iyi yerlerde görmek isteriz” dedi

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Alpaslan Öztürk Fenerbahçe’de
Fenerbahçe, stoper mevkiisi için Alpaslan Öztürk transferini bitirmek üzere. Göztepe ile yapılan görüşmelere bayram nedeniyle ara verilse de İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil'in transfere olumlu baktığı belirtildi. Sepil ayrıca Alpaslan Öztürk'ü de arayarak, "Senin için Fenerbahçe'den bir teklif aldık. Değerlendirmeyi düşünüyoruz. Biz, senin daha iyi yerlerde olmanı isteriz" dedi. Fenerbahçe'nin Göztepe'ye Alper Potuk + Sadık ile 1 milyon Euro teklif ettiği ve tarafların bayram sonrası tekrar bir araya geleceği belirtildi. Orta saha olmasına rağmen geçen sezon forma giydiği 24 lig maçının 21'inde stoper oynayan Alpaslan sakatlık nedeniyle 12 maç kaçırdı.

TARAFTARI UMUTLANDIRAN TRANSFER LİSTESİ
Fenerbahçe bu sezon özellikle yabancı transferinde hata yapmak istemiyor. Sarılacivertli scoutlar da 50 kişilik bir liste hazırlayarak Başkan Ali Koç ve yeni sportif direktör Emre Belözoğlu'na sundular. Listede, Robin Koch (stoper), Juan Jesus (stoper), Jordan Amavi (sol bek), Oscar Estupinan (sol bek), Anguissa (orta saha), Shaqiri (kanat-forvet), Patrik Schick (forvet), Michy Batshuayi (forvet) ve Benteke (forvet) gibi önemli isimler bulunuyor. Listenin A SPOR'DA yayınlanmasından sonra taraftarlar sosyal medyada adı geçen futbolcuların alınması halinde katkı vereceği görüşünde birleşti.

JOSHUA KİNG HEYECANLANDIRDI
Bournemouth'un yıldızı Joshua King'in, instagram hesabından Fenerbahçe forması giyen oğlu ile yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti. King'in hesabına "Fenerbahçe'ye mi geliyorsun" mesajları atılsa da, oyuncu ile Manchester United'ın ilgilendiği haberleri ufak da olsa hayal kırıklığına neden oldu...

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Alpaslan Öztürk Fenerbahçe’de
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