Alpaslan Öztürk Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, stoper mevkiisi için Alpaslan Öztürk transferini bitirmek üzere. Göztepe ile yapılan görüşmelere bayram nedeniyle ara verilse de İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil'in transfere olumlu baktığı belirtildi. Sepil ayrıca Alpaslan Öztürk'ü de arayarak,dedi. Fenerbahçe'nin Göztepe'yeile 1 milyon Euro teklif ettiği ve tarafların bayram sonrası tekrar bir araya geleceği belirtildi. Orta saha olmasına rağmen geçen sezon forma giydiği 24 lig maçının 21'inde stoper oynayan Alpaslan sakatlık nedeniyle 12 maç kaçırdı.Fenerbahçe bu sezon özellikle yabancı transferinde hata yapmak istemiyor. Sarılacivertli scoutlar da 50 kişilik bir liste hazırlayarak Başkan Ali Koç ve yeni sportif direktör Emre Belözoğlu'na sundular. Listede,vegibi önemli isimler bulunuyor. Listenin A SPOR'DA yayınlanmasından sonra taraftarlar sosyal medyada adı geçen futbolcuların alınması halinde katkı vereceği görüşünde birleşti.Bournemouth'un yıldızı Joshua King'in, instagram hesabından Fenerbahçe forması giyen oğlu ile yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti. King'in hesabına "Fenerbahçe'ye mi geliyorsun" mesajları atılsa da, oyuncu ile Manchester United'ın ilgilendiği haberleri ufak da olsa hayal kırıklığına neden oldu...