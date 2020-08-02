Bu işten Alanyaspor kârlı çıktı!

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık oynayan ve performansıyla alkış alan Fatih Aksoy'un Beşiktaş'a dönmesi bekleniyordu. Ancak yönetim onu bonservisi ile birlikte Welinton'a karşılık Alanyaspor'a verdi. Siyah-beyazlıların bu tercihi hem şaşkınlık yarattı hem de taraftarın tepkisine neden oldu. Mevkisinin en iyi isimleri arasında gösterilen 22 yaşındaki Aksoy, Sivas'ta maç başına 1.5 atak kesme ile takımın en iyi ikinci ismiydi.Hem Fatih'in rakamları hem de Welinton'la yaşları karşılaştırıldığında bu işten Alanyaspor'un daha kârlı çıktığını gösteriyor.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, daha önce genç oyuncuya övgüler yağdırmıştı. Tecrübeli hoca, "Beşiktaş'ta başarılı olmaması için bir neden yok. Biz ona çok fırsat verdik. Stoperden, sağ bekten aldım ön liberoda oynattım. Beşiktaş'ın orada eksiği olacaktır, Fatih'ten de yararlanabilirler. Beşiktaş, yüzde yüz Fatih'e ihtiyaç duyacaktır" ifadelerini kullanmıştı.Beşiktaş'ın 22 yaşındaki Fatih'i bonservisiyle verip 31 yaşındaki Welinton'u alması hakkında düşünceleriniz nedir?Küme düşme kaldırıldı. Ligimiz şu anda 21 takım. 22 takım tartışmaları bile var. Kulüplerimiz nasıl bir transfer stratejisi belirlemeli?Bu transfer resmi olarak kamuoyuna açıklanmadı. Fatih, Beşiktaş'ta forma giymeyi beklerkengönderiliyorsa demek ki bu tercihi Sergen Yalçın yapmış. Alanyaspor da iyi bir pazarlık yaparak kazançlı çıkmış. Fatih birkaç sezon sonra Avrupa'ya transfer olur ve Alanyaspor'a para gelirse, Beşiktaş umarımdemez. Zaten Fatih, Beşiktaş'ta şans bulamayacaktı. Bu kararı destekliyorum. Para pul işleri artık yönetimin takdiri!Kulüplerin planı yok. Piyasada hep aynı isimler var. Anadolu takımları bulup getiriyor büyükler de alıyor. Hem de iyi paralar vererek.. 30 yaş üstü oyuncular bu tempoyu kaldıramaz. Bir de Avrupa maçları var. Özellikle Avrupa Ligi'ne giden takımlar bu kulvarı artık ciddiye almazlar.Fatih, özellikle bu sezon çok başarılı oldu. Kendisi stoper orjinli bir oyuncu olmasına rağmen Çalımbay ön libero oynattı. Ve Fatih harika işler yaptı. Bu transferi bu şekilde yapmak; altyapıya, gençlere önem veren biri olarak bana ters geliyor. Bana göre hatalı bir tercih. Atiba da belli bir yaşa geldi. Fatih bu boşluğu doldurabilecek bir isimdi.Hastalık dünyada neredeyse tüm sektörleri vurduğu gibi, futbolu da vurdu..Takımlar biraz zorlanacak. Hafta arası da maçların olacağı biliniyor. Pandemi döneminde doğru bir karar. Bu bütün liglerde de oldu. Ekonomik krizle birlikte savurganlık da engelleniyor ama insanlar daha akıllı hareket etmek zorundalar. Kulüpleri yönetenler kulüplerin ekonomisini bu duruma getirdiler. Transfer yapan isimler de kulüpleri yönetenler. Hata burada aslında. Yeni sezonda transfere daha fazla dikkat etmeliler. Bir konu üzerinde durmak istiyorum.N'Sakalave Welinton transferlerini Sergen Yalçın istedi. Bu oyuncuların Beşiktaş'ta neler yapabileceğini ya da hedeflerine uygun futbol oynayıp oynayamayacağını zaman gösterecek. Ancak Fatih Aksoy'un Welinton transferinde bonservisiyle verilmesini şaşkınlıkla karşıladım. Burada bir çelişki var.Bir de altyapıdan yetişmiş, 22 yaşındaki Fatih'i bonservisiyle vereceksin. Burada gereğinden fazla risk ve hata var.Süper Lig'de alışkanlıklar değişecek. En önemli değişim, yoğunlaştırılmış fikstür olacak. Yeri gelecek 3 günde bir maç oynanacak.Bütün takımların sakatlıklara ve yorgunluklara karşı geniş bir kadro kurması şart. Kadrolarını 26 kişiden oluşturacak takımların, 26'sının da seviyesini iyi tutmak mecburiyeti var. Eğer kadrolarınızı 14-15 iyi futbolcu üzerine kurarsanız en ufak sarsıntıda yıkılırsınız.