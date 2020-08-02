Bu işten Alanyaspor kârlı çıktı!

Beşiktaş’ın 31 yaşındaki Welinton’a karşılık Akdeniz ekibine verdiği 22 yaşındaki Fatih Aksoy, geçen sezonun istatistikleriyle mevkiisinin en iyileri arasında olduğunu gösterdi
Giriş Tarihi: 2.8.2020ABONE OL
Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık oynayan ve performansıyla alkış alan Fatih Aksoy'un Beşiktaş'a dönmesi bekleniyordu. Ancak yönetim onu bonservisi ile birlikte Welinton'a karşılık Alanyaspor'a verdi. Siyah-beyazlıların bu tercihi hem şaşkınlık yarattı hem de taraftarın tepkisine neden oldu. Mevkisinin en iyi isimleri arasında gösterilen 22 yaşındaki Aksoy, Sivas'ta maç başına 1.5 atak kesme ile takımın en iyi ikinci ismiydi. Genç oyuncu,1.9 top çalma, 1.1 kilit pasve 0.4 top kaptırma ortalamalarıylada Sivasspor'da4. sırada yer alıyordu. Hem Fatih'in rakamları hem de Welinton'la yaşları karşılaştırıldığında bu işten Alanyaspor'un daha kârlı çıktığını gösteriyor.
ÇALIMBAY ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, daha önce genç oyuncuya övgüler yağdırmıştı. Tecrübeli hoca, "Beşiktaş'ta başarılı olmaması için bir neden yok. Biz ona çok fırsat verdik. Stoperden, sağ bekten aldım ön liberoda oynattım. Beşiktaş'ın orada eksiği olacaktır, Fatih'ten de yararlanabilirler. Beşiktaş, yüzde yüz Fatih'e ihtiyaç duyacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
GÜNÜN TARTIŞMASI
SORU 1: Beşiktaş'ın 22 yaşındaki Fatih'i bonservisiyle verip 31 yaşındaki Welinton'u alması hakkında düşünceleriniz nedir? SORU 2: Küme düşme kaldırıldı. Ligimiz şu anda 21 takım. 22 takım tartışmaları bile var. Kulüplerimiz nasıl bir transfer stratejisi belirlemeli?
MURAT ÖZBOSTAN Bu kadar çok maçtan sonra Avrupa angarya gelir 1- Bu transfer resmi olarak kamuoyuna açıklanmadı. Fatih, Beşiktaş'ta forma giymeyi beklerken Alanyaspor'a gönderiliyorsa demek ki bu tercihi Sergen Yalçın yapmış. Alanyaspor da iyi bir pazarlık yaparak kazançlı çıkmış. Fatih birkaç sezon sonra Avrupa'ya transfer olur ve Alanyaspor'a para gelirse, Beşiktaş umarım "Vah Vah" demez. Zaten Fatih, Beşiktaş'ta şans bulamayacaktı. Bu kararı destekliyorum. Para pul işleri artık yönetimin takdiri! Welintonsezonun en iyi isimlerindenbiriydi.
2- Kulüplerin planı yok. Piyasada hep aynı isimler var. Anadolu takımları bulup getiriyor büyükler de alıyor. Hem de iyi paralar vererek. 21 takımlı ligde 420 maçoynanacaksa (22 takımdaolabilir) geniş kadrolarkurmak lazım, gençliklazım!. 30 yaş üstü oyuncular bu tempoyu kaldıramaz. Bir de Avrupa maçları var. Özellikle Avrupa Ligi'ne giden takımlar bu kulvarı artık ciddiye almazlar.
SİNAN VARDAR
Bonservis verilmez! 1- Fatih, özellikle bu sezon çok başarılı oldu. Kendisi stoper orjinli bir oyuncu olmasına rağmen Çalımbay ön libero oynattı. Ve Fatih harika işler yaptı. Bu transferi bu şekilde yapmak; altyapıya, gençlere önem veren biri olarak bana ters geliyor. Bana göre hatalı bir tercih. Atiba da belli bir yaşa geldi. Fatih bu boşluğu doldurabilecek bir isimdi. Bonservisiyle verilmesison derece hatalı karar. 2- Hastalık dünyada neredeyse tüm sektörleri vurduğu gibi, futbolu da vurdu.. Buaşamadaligin 21takımlıolması bana doğru geliyor. Takımlar biraz zorlanacak. Hafta arası da maçların olacağı biliniyor. Pandemi döneminde doğru bir karar. Bu bütün liglerde de oldu. Ekonomik krizle birlikte savurganlık da engelleniyor ama insanlar daha akıllı hareket etmek zorundalar. Kulüpleri yönetenler kulüplerin ekonomisini bu duruma getirdiler. Transfer yapan isimler de kulüpleri yönetenler. Hata burada aslında. Yeni sezonda transfere daha fazla dikkat etmeliler. Bir konu üzerinde durmak istiyorum. Somaspor'da sağ olsunlarbana 'Onursal Başkan'diyorlar. 3. Lig'de de finaloynayanların da yukarıçıkarılması gerekirdi.
FATİH DOĞAN Şaşkınlıkla karşıladım 1- N'Sakalave Welinton transferlerini Sergen Yalçın istedi. Bu oyuncuların Beşiktaş'ta neler yapabileceğini ya da hedeflerine uygun futbol oynayıp oynayamayacağını zaman gösterecek. Ancak Fatih Aksoy'un Welinton transferinde bonservisiyle verilmesini şaşkınlıkla karşıladım. Burada bir çelişki var. Birtaraftan Gökhan Gönül'ü1.2 milyon Euro civarındamaaş istiyor diye gönderilmesineizin vereceksin,diğer taraftan ona yakınmaaşlara N'Sakala'yı,Welinton'u alacaksın. Bir de altyapıdan yetişmiş, 22 yaşındaki Fatih'i bonservisiyle vereceksin. Burada gereğinden fazla risk ve hata var. 2- Süper Lig'de alışkanlıklar değişecek. En önemli değişim, yoğunlaştırılmış fikstür olacak. Yeri gelecek 3 günde bir maç oynanacak. Bu yenisüreç için yapılması gerekenen önemli şey güçlükadroların kurulması. Bütün takımların sakatlıklara ve yorgunluklara karşı geniş bir kadro kurması şart. Kadrolarını 26 kişiden oluşturacak takımların, 26'sının da seviyesini iyi tutmak mecburiyeti var. Eğer kadrolarınızı 14-15 iyi futbolcu üzerine kurarsanız en ufak sarsıntıda yıkılırsınız.