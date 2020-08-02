Fabiano Lima'dan samimi sözler! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

2004/05 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Fabiano Lima, İstanbul ve sarı lacivertli kulüpteki anılarını anlattı.

İlk teklif geldiği anı aktaran Fabiano, "Fenerbahçe'den transfer teklifi geldi. O an, 'Türkiye'de ben ne yaparım?' diye düşündüm. Ancak, kadrolarına baktım ve Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre gibi Brezilyalı oyuncular olduğunu gördüm. Projelerini bana anlattılar. Fenerbahçe'yi daha yakından tanımaya çalıştım ve harika bir kulüp gördüm. İkinci kez görüşmemizde bana, 'Alex'i transfer ettik' dediler ve ben de içimden, 'Tamam, gideceğim kulüp Fenerbahçe' dedim." ifadelerini kullandı.

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"ALEX BANA KULÜBÜ TANITTI"

"Transfer teklifini kabul ettikten sonra tatile gittim." diyerek sözlerini sürdüren Fabiano, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım ve Alex ile aynı takımdayım' diye düşündüm. Çok mutluydum. Alex bana kulübü tanıttı. Alex orada bir fenomendir. Stadyumun önünde heykeli bile var. İstanbul'a gidince 'Alex'in arkadaşım' deyin ve hiçbir şeye para vermeyin." dedi.

Fenerbahçe'deki anılarını da aktaran Fabiano, "Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ve Lyon gibi takımlara karşı oynadık. Sonuçlar açısından kötüydük ama Old Trafford gibi harika bir stadyumda oynadım. Bunu torunlarıma bile anlatırım. Büyük bir gururdu." yorumunu yaptı.

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"FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇLARI ÇOK GÜZELDİ"

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet ve Türk futbol ortamı hakında gelen soruya Fabiano, "Türkiye'deki futbol kültürü Brezilya ile aynı. Aynı şekilde futbola tutkuyla bağlılar. Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynamak rüya gibidir. Stadyumlarında çok ateşli atmosferler olur. Kariyerim boyunca Brezilya'da çok derbi maçı oynadım. Sao Paulo - Palmeiras, Corinthians - Palmeiras, Sao Paulo - Corinthians, Atletico Paranaense - Coritiba... Ancak Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi hiçbirine benzemiyordu, çok daha özel ve güzeldi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.