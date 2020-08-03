Beşiktaş Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i istiyor!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, 3. transferini de Süper Lig'den yapmak için kolları sıvadı. NTV Spor'un haberine göre Kara-Kartal, Konyaspor forması ile istikrarlı bir performans sergileyen Ömer Ali Şahiner'i listesine aldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği sonrası harekete geçen siyah-beyazlı kurmaylar, 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini iletecek.
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden Ömer Ali Şahiner için Konyaspor'a futbolcu takası önermeyi planlıyor.