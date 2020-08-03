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'dan 'i istiyor!

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren , 'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. 'dan N'Sakala ve Welinton'u bitiren siyah-beyazlılar, şimdi de 'un deneyimli futbolcusu 'i gündemine aldı. 'ın kadroda görmek istediği Ömer için takas formülü düşünülüyor.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 20:19 Son Güncelleme: 3.8.2020 20:20 ABONE OL
Beşiktaş Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i istiyor!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, 3. transferini de Süper Lig'den yapmak için kolları sıvadı. NTV Spor'un haberine göre Kara-Kartal, Konyaspor forması ile istikrarlı bir performans sergileyen Ömer Ali Şahiner'i listesine aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği sonrası harekete geçen siyah-beyazlı kurmaylar, 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini iletecek.
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden Ömer Ali Şahiner için Konyaspor'a futbolcu takası önermeyi planlıyor.

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Beşiktaş Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i istiyor!
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