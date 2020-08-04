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'da 10 milyon euro kasada kaldı

Gelecek sezonun kadrosunda büyük indirime gidecek olan , şimdiden 10 milyon euro'yu kasada tuttu. Cimbom'da sözleşmesi biten isimlerden 10 milyon euro tasarruf edildi.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Galatasaray'da 10 milyon euro kasada kaldı

Galatasaray'da sözleşmesi biten oyuncularla maaş bütçesinde büyük tasarruf sağlandı.

Takımdan ayrılan Andone, Mariano, Lemina, Nagatomo, Onyekuru ve Selçuk İnan'a geride kalan sezonda yaklaşık 10 milyon euro ödenmişti.

Ayrıca Ryan Donk da yeni sözleşmesinde 2 milyon euro'luk yıllık ücretinde yüzde 50 indirim yapacak.

Seri ise tekrar kiralanırsa ücretinde yüzde 15 indirimi kabul etti. Bu hamlelerle 80 milyon euro'ya yaklaşan takım bütçesi de 60 milyonun altına çekilecek.

GİDENLERİN MALİYETİ
ANDONE 2.5 milyon Euro
MARİANO 2.3 milyon Euro
LEMİNA 2.05 milyon Euro
NAGATOMO 2 milyon Euro
ONYEKURU 650 bin Euro
SELÇUK İNAN 4 milyon TL

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Galatasaray'da 10 milyon euro kasada kaldı
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