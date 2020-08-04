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Son dakika: harcama limitlerini açıkladı!

, kulüplerin transferde harcayabilecekleri limitleri açıkladı. İşte merakla beklenen o liste...

Giriş Tarihi: 4.8.2020 12:06 Son Güncelleme: 4.8.2020 12:19 ABONE OL
Son dakika: TFF harcama limitlerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin 2020-2021 sezonu takım harcama limitlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulüp Lisans Kurulu, 3 Ağustos 2020 tarihli toplantısında 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:



Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere;

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere;

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

*Sıralama, 2019-2020 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir. "

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Son dakika: TFF harcama limitlerini açıkladı!
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