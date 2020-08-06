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Novak transferini bitirdi!

Gün içerisinde , ve transferlerini açıklayan , son olarak geçtiğimiz sezon forması giyen Novak'ı kadrosuna dahil ettiğini resmen açıkladı.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 19:10 Son Güncelleme: 6.8.2020 19:30 ABONE OL
Fenerbahçe Novak transferini bitirdi!

Transferde hareketli bir gün geçiren Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ardından Filip Novak'ı da kadrosuna kattı. Sarı-lacviertli kulüp, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Çek sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Çek savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ailemize katılan Filip Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

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Fenerbahçe Novak transferini bitirdi!
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