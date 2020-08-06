Fenerbahçe Novak transferini bitirdi!

Transferde hareketli bir gün geçiren Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ardından Filip Novak'ı da kadrosuna kattı. Sarı-lacviertli kulüp, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Çek sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Çek savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ailemize katılan Filip Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

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