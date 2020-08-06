Video Spor Fenerbahçe Novak transferini bitirdi! | VİDEO

Fenerbahçe Novak transferini bitirdi! | VİDEO

Fenerbahçe Novak transferini bitirdi! | VİDEO
06.08.2020 | 19:33

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Gün içerisinde Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferlerini açıklayan Fenerbahçe, son olarak geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Novak'ı kadrosuna dahil ettiğini resmen açıkladı.

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