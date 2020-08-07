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'dan Elneny kararı!

Teknik Direktörü , sezon başında devi 'den kiralanan Elneny için kararını verdi. Yalçın, yıldız ismin 1 sene daha takımda kalmasını istiyor.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 21:31 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan Elneny kararı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

ARSENAL VE ELNENY İLE GÖRÜŞME
Sergen Yalçın'ın kadroda tutulmasını istediği Mohamed Elneny için Beşiktaş harekete geçti. Bonservisi Arsenal'de olan Mısırlı futbolcu için Beşiktaş, teklif yapma kararı aldı.

Siyah-beyazlı yönetim, önce Arsenal ve sonra 28 yaşındaki futbolcu ile yeniden görüşme yapacak. Bu görüşmelerden anlaşma çıkması halinde, Beşiktaş bir sezon daha Elneny'yi kiralayacak.

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Sergen Yalçın'dan Elneny kararı!
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