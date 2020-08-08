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ateşi yandı! Muriqi Lazio'ya Smolov 'ye

çalışmalarını dört koldan sürdüren , Muriqi'yi yüksek bir bonservis bedeliyle satıp, yerine Rus golcü 'u almak istiyor. Kosovalı yıldız için talip olan Lazio'nun 18 milyon euroya kadar çıktığı bildirilirken, sarı-lacivertlilerin 25 milyon euroda direttiği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.8.2020 02:31 ABONE OL
Transfer ateşi yandı! Muriqi Lazio'ya Smolov Fenerbahçe'ye

Transferde bombaları arka arkaya patlatan Fenerbahçe'de hareket devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekipte gözler forvet mevkisine çevrildi. Ali Koç, "Resmi teklif yok" dese de, İtalyan kaynaklar, Vedat Muriqi için ilk etapta 15 milyon euro+3 milyon euro'yu (bonus) gözden çıkaran Lazio'nun, bonusları da teklife ekleyip rakamı net 18 milyon euro'ya yükselttiğini belirtti. Fenerbahçe ise kapıyı 25 milyon euro'dan açtı.

SMOLOV İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ
Fotomaç'ın haberine göre Lazio'nun Muriqi'yi yüklü bir bonservisle satmayı planladığı takımın gol kralı İmmobile'nin yerine düşündüğü belirtildi. Muriqi'nin gitme ihtimaline karşılık alternatif arayışına hız veren Fenerbahçe ise Lokomotiv Moskova'ya Fedor Smolov için kiralama teklifi yaptı. 30 yaşındaki forvetin kararı transferde belirleyici olacak. Sezonu Celta Vigo'da (14 maç/ 2 gol) tamamlayan Smolov'un Rus Milli Takımı'nda 39 maçta 14 golü var. Vedat Muriqi satılırsa Fenerbahçe ikinci bir golcü daha almayı planlıyor.

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Transfer ateşi yandı! Muriqi Lazio'ya Smolov Fenerbahçe'ye
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