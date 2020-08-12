Fenerbahçe'de flaş istifa! Semih Özsoy...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, istifa etti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, istifanın kabul edildiği bildirildi.



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.



Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir.



Başkan Vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü





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