Sözleşme şartları belli oldu! Dünya yıldızı Galatasaray'a

ADIM ADIM YAKLAŞIYOR

Borussıa Dortmund'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Mario Götze ile ilgili bir haber de Bild gazetesinden geldi. Haberde, Götze'nin herkesi şaşırtacak sürpriz bir imza atabileceği belirtilirken 28 yaşındaki on numaranın yeni bir başlangıç yapabilmesi için Türkiye Süper Ligi'nin iyi bir avantaj olacağı vurgulandı. ABD'ye gitmesinin ise kariyerini noktalamak anlamına geleceğine dikkat çekildi. Öte yandan Roma ve Monaco'dan beklediği teklifleri alamayan Mario Götze'nin her geçen gün biraz daha G.Saray'a yaklaştığı haberleri de gelmeye devam ediyor.