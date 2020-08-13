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Sözleşme şartları belli oldu! Dünya yıldızı 'a

Önümüzdeki sezona iddialı bir kadro oluşturmak isteyen 'da, flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. , ve Emre Kılınç transferlerini açıklayan sarı-kırmızılılar, ligin altını üstüne getirecek bir transferin daha sonuna geldi. İşte dünya yıldızı isimle yapılan o görüşme ve sözleşme şartları...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 08:23 Son Güncelleme: 13.8.2020 08:26 ABONE OL
Transferde son dakika: Sözleşme şartları belli oldu! Dünya yıldızı Galatasaray'a

, geride bıraktığımız sezon yarıştığı üç kulvarda da hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Aslan, bu başarısızlığı arkasında bırakıp tamamen yeni sezona kilitlendi.

Transferde son dakika: Sözleşme şartları belli oldu! Dünya yıldızı Galatasaray'a

'nin açıkladığı harcama limiti ve gelecek sezon uygulamaya geçecek olan yabancı kuralına uygun hareket etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, transferleri de buna göre yapıyor.

Transferde son dakika: Sözleşme şartları belli oldu! Dünya yıldızı Galatasaray'a

Aslan şu ana kadar , Emre Kılınç ve transferlerini açıklarken, bu üç isim için de bonservis ödenmedi.

Transferde son dakika: Sözleşme şartları belli oldu! Dünya yıldızı Galatasaray'a

Daha çok bonservisi elinde olan isimlere yönelen Cimbom, transferde büyük bir bombayı daha patlatmak üzere. İşte detaylar...

Transferde son dakika: Sözleşme şartları belli oldu! Dünya yıldızı Galatasaray'a

Younes Belhanda'yı gözden çıkaran G.Saray'da ilk hedef … Avrupa'da kalmak isteyen Götze'nin Beckham'ın takımı Inter Miami'nin yaptığı teklifi reddettiği bildirildi.

Transferde son dakika: Sözleşme şartları belli oldu! Dünya yıldızı Galatasaray'a

ABD'li gazeteci Travis Grimes, "G.Saray'ın, Götze'ye son bir şans vermek istemesi, Dünya şampiyonunun MLS'e gelmesini geciktirebilir" ifadesini kullandı. Götze'nin Avrupa'da kalmak için artık 2.5 milyon euro'ya razı olmak zorunda olduğunu ifade etti. Grimes, MLS takımlarının, Götze ile arasındaki görüşmeleri beklemek zorunda olduğunu da aktardı.

Transferde son dakika: Sözleşme şartları belli oldu! Dünya yıldızı Galatasaray'a

ADIM ADIM YAKLAŞIYOR

Borussıa Dortmund'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan ile ilgili bir haber de Bild gazetesinden geldi. Haberde, Götze'nin herkesi şaşırtacak sürpriz bir imza atabileceği belirtilirken 28 yaşındaki on numaranın yeni bir başlangıç yapabilmesi için Türkiye Süper Ligi'nin iyi bir avantaj olacağı vurgulandı. ABD'ye gitmesinin ise kariyerini noktalamak anlamına geleceğine dikkat çekildi. Öte yandan Roma ve Monaco'dan beklediği teklifleri alamayan Mario Götze'nin her geçen gün biraz daha G.Saray'a yaklaştığı haberleri de gelmeye devam ediyor.

Transferde son dakika: Sözleşme şartları belli oldu! Dünya yıldızı Galatasaray'a

3 YILLIK ANLAŞMA ÖNERECEK

yönetimi, ile masaya oturması durumunda yıllık 2.5 milyon euro teklif edecek. Sarı-kırmızılılar, Alman orta saha ile 3 yıllık anlaşma yapmayı planlıyor.

Transferde son dakika: Sözleşme şartları belli oldu! Dünya yıldızı Galatasaray'a

alt yapısında yetişen Götze, 2013'te 'e olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü. Tecrübelı futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'da 15 karşılaşmada forma giydi, 3 gol attı. Sezon sonunda da takımdan ayrıldı.

Transferde son dakika: Sözleşme şartları belli oldu! Dünya yıldızı Galatasaray'a

'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 'nda Almanya ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı. (Fotomaç)

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Sözleşme şartları belli oldu! Dünya yıldızı Galatasaray'a
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