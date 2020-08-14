Beşiktaş Şahverdi Çetin'i gündemine aldı

Beşiktaş transferde rotayı Almanya'ya çevirdi. N'Sakala ve Welinton'u transfer eden siyah-beyazlılar, gelecek vadeden bir genci kadrosuna katmaya yakın.

BeIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, Eintract Frakfurt kulübüyle sözleşmesi sona eren Şahverdi Çetin'i renklerine bağlamak istiyor.

Bonservisi elinde olan 2000 doğumlu Şahverdi Çetin, merkez orta sahada görev yapıyor. 19 yaşındaki oyuncu, Almanya U18 Milli Takımı ile de yeşil sahalarda boy gösterdi.

Siyah-beyazlıların Şahverdi'yi rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü ifade ediliyor.

ŞAHVERDİ ÇETİN KİMDİR?

Almanya'nın Mainz kentinde 28 Eylül 2000 tarihinde dünyaya gelen genç futbolcu, 19 yaşında. Kariyerine 2012 yılında Almanya'nın Darmstadt, kulübünde başlayan Çetin, 2018 yılına kadar Frankfurt'un altyapı takımlarında forma giydi. Henüz Bundesliga'da forma giyme şansı bulamayan Şahverdi Çetin'in bu sezon Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona erdi.