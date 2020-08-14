Fenerbahçe'de dillere destan savunma

Transfer döneminin yıldızı F.Bahçe, bir imzaya daha hazırlanıyor. Las Palmas'tan Mauricio Lemos için her konuda anlaşmaya varan Kanarya'nın ikinci stoperi ise Tomas Cardona olacak. Arjantin ekibi Godoy Cruz forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyu sol ayaklı olması nedeniyle listesinin ilk sırasına yazan yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi olan Cardona'yı makul bir bedelle renklerine bağlamayı hedefliyor.



GENÇLİĞİ AVANTAJ

Sportif direktör Emre Belözoğlu, Uruguaylı Lemos ve Arjantinli Cardona ile stoper hattını kurmak isterken, ana dillerinin İspanyolca olması nedeniyle de ikilinin uyum sorunu yaşamayacağı hesaplanıyor. Yönetim, Cardona'nın genç olması nedeniyle ileride satıp para da kazanabileceğini düşünüyor. Limit sorunu için ise Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin bitmesi bekleniyor.



TOMAS CARDONA KİMDİR?

Ocak 2018'de Godoy Cruz'a 325 bin Euro'ya transfer olan 24 yaşındaki stoper, Arjantin dışında hiç forma giymedi. 1.88 metrelik uzun boyuyla dikkat çeken Cardona, takımın sahada kaldığı sürenin yüzde 65'inde forma aldı. Godoy Cruz ile 71 maçta 6187 dakika süre alan oyuncu 5 gol attı, 2 asist yaptı.



2 SORU 2 CEVAP / GÜRCAN BİLGİÇ



Semih Özsoy istifa etti, oysa Ali Koç'un en yakınıydı. Yeni istifalar konuşuluyor. F.Bahçe yönetiminde neler oluyor? Özsoy neden istifa etti?

Semih Özsoy'un durumunun gerçekçi ifadesi; 'görevden alınmadır.' Ali Koç ile birlikte yola çıktılar ama istikamet başarı olmayınca, gelişmeler tatminkâr sonuçlar vermeyince, bunun üstüne de Koç'un kendine has tek kişilik yönetim tarzı eklenince Semih Özsoy'a başka seçenek kalmamıştı. Bu durumu çok önce fark edip yıl dolmadan istifasını verdi. Eğer Ali Koç ile çalışacaksanız bulunduğunuz nokta karar merci değil, onaylama pozisyonudur.



Vedat Muriqi için İtalyan ekibi Lazio'nun teklifi var. Kosovalı golcünün ayrılığı halinde yeri nasıl doldurulur?

Normalde Muriqi satılmaz. Ama kulübün düştüğü durum, gelir yaratmasını zorunlu kılıyor. Karar anında yönetimin de elini kolunu bağlıyor. Transfer için oyuncu satmak zorundalar. En azından sadece Muriqi'i göndererek kadronun kalanını koruyabilirler. Kosovalı golcü gitmese bile en az iki tane forvet almaları gerekiyor. Pandemi döneminden beri transfer için çalışıyorlar ve opsiyonları değerlendiriyorlar. Emre Belözoğlu gibi bir futbol beyninin Muriqi hakkında fikir üretmemiş olması mümkün değil. Teknik direktör Erol Bulut ile beraber uygun ismi tespit ederler.