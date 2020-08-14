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Son dakika: ile sözleşme uzattı

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren , sözleşmesi sona eren ile anlaşmaya vardı. 'na yapılan açıklamaya göre, Hollandalı futbolcuyla 1 yıllık kontrat imzalandı. Donk, sarı-kırmızılı kulüpten 515 bin euro maaş alacak.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 19:11 Son Güncelleme: 14.8.2020 19:53 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Ryan Donk ile sözleşme uzattı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde Donk ile sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılı takımla kontratı sona eren Hollandalı, 1 yıllık yeni anlaşmanın altına imza attı. Deneyimli futbolcu, 2020-2021 sezonunda Galatasaray'dan 515 bin euro maaş alacak. Donk geçtiğimiz sezon 1 milyon 890 bin euro kazanıyordu.

Galatasaray Ryan Donk ile sözleşme uzattı

34 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Henk Donk'un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son dakika: Galatasaray Ryan Donk ile sözleşme uzattı
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