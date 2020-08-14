Son dakika: Galatasaray Ryan Donk ile sözleşme uzattı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde Donk ile sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılı takımla kontratı sona eren Hollandalı, 1 yıllık yeni anlaşmanın altına imza attı. Deneyimli futbolcu, 2020-2021 sezonunda Galatasaray'dan 515 bin euro maaş alacak. Donk geçtiğimiz sezon 1 milyon 890 bin euro kazanıyordu.

Galatasaray Ryan Donk ile sözleşme uzattı

34 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Henk Donk'un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."