Galatasaray Ryan Donk ile sözleşme uzattı

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sözleşmesi sona eren Ryan Donk ile anlaşmaya vardı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Hollandalı futbolcuyla 1 yıllık kontrat imzalandı. Donk, sarı-kırmızılı kulüpten 515 bin euro maaş alacak.Hollandalı yıldız imzanın ardından "Gelecek sezon burada olacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.