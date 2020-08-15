Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın cankurtaranı Diagne

'ın cankurtaranı Diagne

, ’nun sakatlanma ihtimali nedeniyle Senegalli’yi takımda tuttu. Geçen sezon ligde 16 maçta forma giyebilen Kolombiyalı yıldızın tamamlayıcısı olarak Diagne'yi düşünen deneyimli teknik adam, bu nedenle gönderilmesini de istemedi. Falcao'nun durumuna göre hırçın çocuk Diagne sahneye çıkacak!

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Galatasaray'ın cankurtaranı Diagne

Yeni sezonda maç sayısının da artması ile birlikte Galatasaray, forvet hattında 4 isimle yola devam etme kararı aldı. İşte sarıkırmızılıların hem forvet hattında hem de diğer bölgelerdeki transfer detayları…

1- Forvete takviye yapmayacak olan Galatasaray sezona Falcao-Diagne-Adem-Oğulcan dörtlüsüyle başlayacak. İleri uçta Falcao ile sezona girmeye hazırlanan Fatih Terim, Kolombiyalı golcünün sakatlık problemi yaşaması durumunda Diagne'yi kullanacak. Kadrosunda 4 forvet bulunduracak Galatasaray'da Adem Büyük ve Oğulcan Çağlayan Terim'in kulübeden oyuna yapacağı hamleler olacak.

2- Transferde önceliği orta saha olan Galatasaray, Fulham'dan Seri'yi tekrar kiralamak istiyor ve Mensah için Kayserispor'la pazarlıklarını sürdürüyor.

3- Feghouli, Belhanda ve Babel'i satmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Onyekuru tarzında hızlı bir kanat oyuncusu arıyor. 4- YERLI yedek kaleci transferini bitiren Aslan ayrıca yerli yedek stoper için de arayışlarını devam ettiriyor.

SÜPER LİG'DE 49 MAÇA ÇIKTI 42 GOL ATTI!
Kasımpaşa forması ile Süper Lig'e gelen Mbaye Diagne, ilk sezonunda 17 maçta 12 gol attı. 2018-19'un ilk yarısında 17 maçta 20 gol atan Senegalli, daha sonra G.Saray'a transfer oldu ve 12 karşılaşmada 10 gol kaydetti. 2019-20'de ise 3 maça çıktı ve skor kaydedemedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?
Son dakika haberleri: Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu D.'nin sır dolu ölümü! Duygu intihar mı etti, cinayete mi kurban gitti?
Ece Seçkin rekor kırdı! TikTok'ta paylaştığı dans videosu ile akım başlattı!
İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak
MasterChef’te kim kazandı? 14 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Murat Boz'dan Melis İşiten aşkı ile ilgili yanıt geldi! Murat Boz ile Melis İşiten birlikte mi?
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert dalgalandı! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanacağı tarih!
Son dakika... 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü üzerine Mehmet Kaplan tutuklandı
Levent Yüksel karantinada evlenmişti! Levent Yüksel'den eşi Özlem Öztürk ile tekne pozu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın cankurtaranı Diagne
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA