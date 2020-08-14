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Galatasaray haberleri: İstifanın nedeni ortaya çıktı! Takıma o gelince...
Galatasaray'da uzun yıllar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, flaş bir kararla istifa etmişti. Şaş'ın bu kararının arkasındaki neden de belli oldu. Tecrübeli antrenör Terim'in o ismi istemesinin ardından istifa kararını verdi. İşte yaşananların perde arkası...
Giriş Tarihi: 14.08.2020
12:52
Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
12:52
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