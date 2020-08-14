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haberleri: İstifanın nedeni ortaya çıktı! Takıma o gelince...

Galatasaray'da uzun yıllar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, flaş bir kararla istifa etmişti. Şaş'ın bu kararının arkasındaki neden de belli oldu. Tecrübeli antrenör Terim'in o ismi istemesinin ardından istifa kararını verdi. İşte yaşananların perde arkası...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 12:52
Galatasaray haberleri: İstifanın nedeni ortaya çıktı! Takıma o gelince...

'da geçtiğimiz sezon 'in yardımcılığını yapan sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden , hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa etmişti.

Galatasaray haberleri: İstifanın nedeni ortaya çıktı! Takıma o gelince...

Şaş açıklamasında "Bugünden itibaren çok sevdiğim 'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım, bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın" ifadelerini kullnmıştı.

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Galatasaray haberleri: İstifanın nedeni ortaya çıktı! Takıma o gelince...

'ın bu istifası herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, istifaya neden olarak birçok iddia ortaya atılmıştı.

Galatasaray haberleri: İstifanın nedeni ortaya çıktı! Takıma o gelince...

Hatta, 'ın ayrılırken, yabancı futbolcularla sorunlar yaşadığı ve onların kendisi ile veda etmediğine yönelik haberler çıkmıştı.

Galatasaray haberleri: İstifanın nedeni ortaya çıktı! Takıma o gelince...

hesabından yaptığı açıklamada, bu iddiaları yalanlayarak, "'da görev yaptığım dönemde, özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım ve ayrılırken de oyuncuların bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır."

Galatasaray haberleri: İstifanın nedeni ortaya çıktı! Takıma o gelince...

"Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür eder, şampiyonluk yolunda teknik heyete ve kendilerine bir kez daha başarılar dilerim" ifadelerini kullannıştı.

Galatasaray haberleri: İstifanın nedeni ortaya çıktı! Takıma o gelince...

Ortaya atılan diğer bir iddia ise, Terim'in 3 Nisan'da gerçekleştirdiği video konferansa Levent Şahin ile birlikte iletişim ekibi ve idari personel katılırken 'ın konferansa davet edilmemesiydi.

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