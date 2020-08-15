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İşte 'ın 'e ödeyeceği maaş

'ın Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye takviye olarak aldığı 'ün detayları belli oldu. Deneyimli kaleci, 2 yıllık sözleşmeye imza attı ve sarı-kırmızılı takımdan 2.4 milyon TL alacak.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 11:19 ABONE OL
İşte Galatasaray'ın Fatih Öztürk'e ödeyeceği maaş

Geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı kulübe transferi direkten dönen 33 yaşındaki Fatih Öztürk, 1 sene rötarlı da olsa Galatasaray'a imzayı attı.

Medipol Başakşehir'in Volkan Babacan'ı kadroda tutma kararı alması üzerine Fatih Öztürk ile görüşen Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın bu transfere vize vermesi üzerine işi bitirdi.

2.4 MİLYON TL ALACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulüpten izin alan Fatih, dün Kasımpaşa ile olan kontratını karşılıklı feshetti.

Bu gelişme sonrasında deneyimli file bekçisi, Galatasaray'la 2.4 milyon TL garanti ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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İşte Galatasaray'ın Fatih Öztürk'e ödeyeceği maaş
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