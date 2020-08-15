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Kovac'tan Aslan'a kötü haber!

Monaco 'tan 'a kötü haber geldi. Hırvat çalıştırıcının, Onyekuru'yu takımda tutmak istediği belirtildi. Öte yandan Kovac, Nijeryalı futbolcuya karşısında ilk 11'de görev verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.8.2020 19:21 Son Güncelleme: 15.8.2020 19:22 ABONE OL
Kovac'tan Aslan'a kötü haber!

Monaco'ya dönen Onyekuru hakkında Fransız ekibinin teknik direktörü Niko Kovac'tan ilginç bir açıklama geldi.

Galatasaray'dan ayrılış şekli olay olan Henry Onyekuru için Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'tan flaş bir talep geldi. Hırvat teknik adam, ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Nijeryalı yıldızdan memnun olduğunu belirtip, yönetime kalması yönünde rapor sundu.

Fransız basınında yer alan habere göre; Monaco'ya veda ettikten sonra sıkı bir şekilde çalışan Onyekuru, daha önce kiralık veya bonsevisle gidecek oyuncular arasında gösteriliyordu ancak Niko Kovac, Nijeryalı oyuncunun performansından memnun kaldı. Kovac, yönetime sunduğu raporda Onyekuru'nun tutulmasını istedi.

Nijeryalı futbolcu, takımının AZ Alkmaar ile oynadığı hazırlık karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.

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Kovac'tan Aslan'a kötü haber!
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