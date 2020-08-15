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Çarpıcı yorum! "Falcao'nun kariyerini bitirdi"

'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun menajerliğini yapan için çarpıcı bir eleştiri geldi. İspanyol gazeteci , Mendes'in Falcao'nun kariyerini bitirdiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 13:05 Son Güncelleme: 15.8.2020 13:07 ABONE OL
Çarpıcı yorum! Falcao'nun kariyerini bitirdi

Galatasaray'a geride bıraktığımız sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'e şok bir eleştiri geldi.

İspanya'da yayın yapan El Chiringuito adlı programın direktörü Josep Pedrerol, Falcao'nun Atletico Madrid'den Monaco'ya transfer olmasıyla kariyerinin bittiğini iddia etti ve şunları dile getirdi:

"Menajerler oyuncuların transfer olmasını ister çünkü komisyon alırlar. Falcao'nun Monaco'ya transfer olduğu dönemi hatırlıyorum. Mendes, oyuncunun başını döndürdü ve kariyerini bitirdi. Felaketti."

Pedrerol, Mendes'in şu an Cristiano Ronaldo'nun da benzer bir transferi için çabaladığını ancak Portekizli yıldızın oynamak istediği takımı kendisinin seçebilecek karakterde olduğunu vurguladı. (Fotomaç)

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Çarpıcı yorum! "Falcao'nun kariyerini bitirdi"
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