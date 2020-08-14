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Transferde son dakika: 1 yıl daha 'da!

'da sözleşmesi sona eren 'un geleceği merak konusuydu. Gösterdiği performansla 'in jokeri olan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 12:26 ABONE OL
Transferde son dakika: Ryan Donk 1 yıl daha Galatasaray'da!

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un geleceği merak konusuydu. Gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in jokeri olan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray iç transferde Donk'u bitirdi.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray Donk ile yola devam ediyor. Sarı kızmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

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Transferde son dakika: Ryan Donk 1 yıl daha Galatasaray'da!
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