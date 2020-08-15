Son dakika: Lyon'dan Fenerbahçeli Luiz Gustavo'ya yeni teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir taraftan da yıldız oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Muriqi için Lazio ile anlaşma noktasına gelen sarı-lacivertliler, Luiz Gustavo transferinde de Lyon ile pazarlık halinde. Daha önce 6 milyon euro teklif eden Fransızlar, bu kez fiyat artırdı ve 7 milyon euro önerdi.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe bu teklifi reddetti. Kanarya, Brezilyalı yıldızı için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

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