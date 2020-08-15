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Welinton'da işlem tamam! İşte 'tan kazanacağı para

, Welinton transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı savunmacıyla bir süredir görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim, 1.5 milyon euro isteyen oyuncuyu 850 bin euro'ya ikna etti. önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 08:09 Son Güncelleme: 15.8.2020 08:19 ABONE OL
Welinton'da işlem tamam! İşte Beşiktaş'tan kazanacağı para

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın alınmasını ısrarla istediği Welinton'u ikna etmeyi başardı.

31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kısa süre önce yapılan görüşmede, "Devre arasında Fenerbahçe beni istemiş, senelik de 1.5 milyon euro önermişti" diyerek Beşiktaş'ın yaptığı 650 bin euro'luk teklifi reddetmişti. Ancak Kartal, transferi kendi istediği şartlarda sonuçlandırdı.

Siyah-beyazlılar Welington konusunda çok fazla açılmadı. Brezilyalı oyuncuya 200 bin euro daha zam yaptı ve 850 bin euro'ya işi bitirdi. Brezilyalı oyuncunun da çok daha fazla şansı kalmadığı için Beşiktaş'a 'evet' dediği ifade edildi.

Yönetim, aynı bölgede görev yapan Enzo Roco ve Isimat Mirin ile yollarını ayırmak için, hem oyuncular hem de menajerleriyle iki gündür görüşmelerini devam ettiriyor. (Fotomaç)

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Welinton'da işlem tamam! İşte Beşiktaş'tan kazanacağı para
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