Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Geçtiğimiz sezonu sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak geçiren Mario Lemina, Galatasaray'dan haber bekliyor.

Hürriyet'in haberine göre, Cimbom'da Mario Lemina'nın transferi için yoğun mesai harcanıyor. Kontratı bitmesine karşın, Gabonlu yıldız İstanbul'dan ayrılmadı.

TERİM BEKLEMEDE

Galatasaray yönetimi, Lemina'yı 1 yıl daha kiralamak için Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim, Lemina'nın transferinin bir an önce bitirilip takımla çalışmalara başlamasını bekliyor.

İngiliz kulübü, Lemina teklifine onay verdiği anda yıldız futbolcu hemen Florya'da yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Lemina transferinin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

LEMINA GÜNDEMDE

Öte yandan sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada Lemina konusuna da değindi. Başkan Cengiz daha önce yaptığı açıklamada Mario Lemina'nın gündemde olmadığını belirtirken bu kez, "Lemina o zaman gündemde değildi, şu anda gündemde." ifadelerini kullandı.





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