Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mario Lemina Galatasaray'dan haber bekliyor

'dan haber bekliyor

Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren , sarı-kırmızılı kulüpten haber bekliyor. Sözleşmesi sona ermesine rağmen 'dan ayrılmayan Gabonlu, Galatasaray ile Southampton arasındaki pazarlıklar sonuçlanırsa takıma katılacak.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 16:05 Son Güncelleme: 17.8.2020 16:12 ABONE OL
Mario Lemina Galatasaray'dan haber bekliyor

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Geçtiğimiz sezonu sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak geçiren Mario Lemina, Galatasaray'dan haber bekliyor.

Hürriyet'in haberine göre, Cimbom'da Mario Lemina'nın transferi için yoğun mesai harcanıyor. Kontratı bitmesine karşın, Gabonlu yıldız İstanbul'dan ayrılmadı.

TERİM BEKLEMEDE
Galatasaray yönetimi, Lemina'yı 1 yıl daha kiralamak için Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim, Lemina'nın transferinin bir an önce bitirilip takımla çalışmalara başlamasını bekliyor.

İngiliz kulübü, Lemina teklifine onay verdiği anda yıldız futbolcu hemen Florya'da yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Lemina transferinin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

LEMINA GÜNDEMDE
Öte yandan sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada Lemina konusuna da değindi. Başkan Cengiz daha önce yaptığı açıklamada Mario Lemina'nın gündemde olmadığını belirtirken bu kez, "Lemina o zaman gündemde değildi, şu anda gündemde." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan iki sürpriz transfer! Fenerbahçe... Feghouli Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika altın fiyatları: 17 Ağustos gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 16 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı BURADA!
LGS 1.nakil tercih sonuçları hızlı sorgulama ekranı burada! 2020 E Okul MEB giriş ile LGS 2. tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Masterchef'te dün gece kim kazandı? 16 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!
SON DAKİKA HABER: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu
Son dakika! 2. el otomobil alacaklar dikkat! Yargıtay'dan noter kararı
Öğrencilerin gözü burada! 17 Ağustos 2020 MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları sorgulama....
ARKADAŞINA GÖNDER
Mario Lemina Galatasaray'dan haber bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA