Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Omar Elabdellaoui Galatasaray'da

Son dakika: 'da

Son dakika... , yeni transferi 'ye resmi imzayı attırdı. Sarı-kırmızılı takım, Norveçli sağ bekin transferini açıkladı. ile olan sözleşmesi sona eren deneyimli futbolcu sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 18:41 Son Güncelleme: 17.8.2020 18:53 ABONE OL
Son dakika: Omar Elabdellaoui Galatasaray'da

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir oyuncuyla daha sözleşme imzaladı.

Daha önce Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Fatih Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Norveçli sağ bek için KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

-2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti

-2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti

-2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika altın fiyatları: 17 Ağustos gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 16 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı BURADA!
LGS 1.nakil tercih sonuçları hızlı sorgulama ekranı burada! E Okul MEB giriş ile 2020 LGS 2. tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
SON DAKİKA HABER: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
Masterchef'te dün gece kim kazandı? 16 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!
Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu
Son dakika! 2. el otomobil alacaklar dikkat! Yargıtay'dan noter kararı
Öğrencilerin gözü burada! 17 Ağustos 2020 MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? AÖL sonuçları sorgulama....
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Omar Elabdellaoui Galatasaray'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA