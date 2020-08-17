Son dakika: Omar Elabdellaoui Galatasaray'da

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir oyuncuyla daha sözleşme imzaladı.

Daha önce Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Fatih Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Norveçli sağ bek için KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.



-2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti



-2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti



-2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



