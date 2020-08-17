Mustafa Cengiz'den Omar Elabdellaoui sözleri

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Norveçli sağ beke 3 yıl için 4 milyon 50 bin euro garanti maaş ödeyecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Omar ile ilgili açıklamalarda bulundu.