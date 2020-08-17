Mustafa Cengiz'den Omar Elabdellaoui sözleri
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Mensah resmen Beşiktaş'ta 17.08.2020 | 17:01
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Mustafa Cengiz'den Mensah ve Mehmet Ekici sözleri 17.08.2020 | 15:35
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Mensah Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 16.08.2020 | 23:02
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Fenerbahçe Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam ile görüştü 16.08.2020 | 19:34
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Kartal'dan Ndiaye kararı! 16.08.2020 | 15:49
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Atiba Hutchinson: Tekrar burada olduğum için çok mutluyum 16.08.2020 | 15:05
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Beşiktaş Grandsir ile anlaşma sağladı 16.08.2020 | 15:05
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Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta 16.08.2020 | 15:05
00:56
Ze Luis'in menajerinden Beşiktaş açıklaması 16.08.2020 | 15:05
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Karsdorp için Beşiktaş'a zorlu rakipler 16.08.2020 | 15:05
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Fenerbahçe'de Loic Remy harekatı 16.08.2020 | 15:03
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Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı 16.08.2020 | 15:03
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Emre Belözoğlu kariyerine nokta koydu 16.08.2020 | 15:03
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Başakşehir Ozan Tufan ile ilgileniyor 16.08.2020 | 15:03
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Fenerbahçe'de Muriqi sonrası yeni fovet kim? Canlı yayında duyurdu 16.08.2020 | 14:40
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Galatasaray Omar'ı açıkladı! 16.08.2020 | 14:01
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Norveçli sağ beke 3 yıl için 4 milyon 50 bin euro garanti maaş ödeyecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Omar ile ilgili açıklamalarda bulundu.