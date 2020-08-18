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'tan Onyekuru atağı! Resmi teklif yapıldı

'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi Monaco'da bulunan 'yu kiralamak için teklif yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.8.2020 00:10 Son Güncelleme: 19.8.2020 01:02 ABONE OL
Beşiktaş'tan Onyekuru atağı! Resmi teklif yapıldı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle karşılaşacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Savunmaya Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u alan siyah-beyazlılar, orta sahaya ise Kayserispor'dan Ganalı yıldız Mensah'ı aldı. Kadrosuna takviye yapmak için yoğun mesai harcayan yönetim, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda rotayı Fransa'ya çevirdi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, bonservisi Monaco'da bulunan Nijeryalı için Fransız ekibine teklini yaptı.

Onyekuru, devre arasında sarı-kırmızılı kulübe kiralık olarak gelmiş ve çıktığı 16 maçta 1 gol 3 asistlik katkı yapmıştı.

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Beşiktaş'tan Onyekuru atağı! Resmi teklif yapıldı
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