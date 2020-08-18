Fenerbahçe Bastos ile anlaştı! Son söz Erol Bulut'un

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe; Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Novak ve Thiam'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin bir ismi daha bitirmeye yakın olduğu ifade ediliyor.

Stoper bölgesine 1 ya da 2 takviye yapmayı planlayan Kanarya'nın listesindeki isimlerden biri de Bastos. Lazio forması giyen deneyimli stoper için girişimleri sürdüren sarı-lacivertliler, mutlu sona ulaştı.



TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Angolalı savunmacıyla her konuda anlaştı.

SON SÖZÜ EROL BULUT SÖYLEYECEK!

Bastos ve kulübü Lazio ile el sıkışan Fenerbahçe yönetiminin, transferi resmiyete dökmek için teknik direktör Erol Bulut'un raporunu beklediği kaydedildi. Bulut'un onay vermesi halinde Bastos transferi resmen açıklanacak.

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